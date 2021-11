Conversations Citoyennes : Réunion publique Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, 6 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Conversations Citoyennes : Réunion publique

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, le lundi 6 décembre à 18:30

[http://www.issy.TV](http://www.issy.TV) après le premier confinement lié à la pandémie de la Covid-19, André Santini avait souhaité recueillir les impressions et les idées de la population pour améliorer la qualité de vie dans notre ville. Cette démarche de démocratie participative, intitulée « Les Conversations citoyennes d’Issy », a connu un succès remarquable, puisque près de 20% des foyers se sont exprimés. Après l’allégement des mesures de restrictions liées à la pandémie de la Covid-19, à la Rentrée de septembre, une seconde phase des Conversations citoyennes a été lancée. Elle a pris la forme d’ateliers participatifs sur des thèmes concrets autour de la mobilité et du cadre de vie. En amont de ces ateliers, deux conférences, animées par des experts reconnus dans leur domaine, le chercheur Carlos Moreno, auteur de la théorie sur “la ville du quart d’heure”, et André de Chalendar, auteur du livre « Le défi urbain, retrouver le désir de vivre en ville » ont été organisées en septembre et octobre pour éclairer les réflexions des Isséens. Ces deux conférences sont visibles en replay sur www.issy.TV. Les 18 octobre et 15 novembre, des ateliers de travail ont eu lieu au Palais des Sports Robert Charpentier, avec au total une centaine d’Isséens motivés par des échanges entre eux sur les questions des déplacements en ville et de cadre de vie. Un compte-rendu est disponible sur le site web [[https://conversations.issy.com](https://conversations.issy.com)](https://conversations.issy.com). Pour tirer le bilan de cet exercice inédit de démocratie participative locale, la réunion publique du lundi 6 décembre sera l’occasion de présenter ses résultats et les premiers projets sur lesquels travaillent les services municipaux pour répondre aux attentes des Isséens. **Lundi 6 décembre 2021 à 18h30** Auditorium Conservatoire Niedermeyer Inscription : [[https://conversations-citoyennes.eventbrite.fr](https://conversations-citoyennes.eventbrite.fr)](https://conversations-citoyennes.eventbrite.fr)

André Santini présidera une réunion publique, lundi 6 décembre à l’Auditorium du conservatoire Niedermeyer pour tirer le bilan d’une année de consultations et de réflexions de la population.

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T18:30:00 2021-12-06T20:00:00