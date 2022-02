Conversations autour de Pierre Encrevé (1939-2019) et de la création de l’INHA INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 6 avril 2022, Paris.

Conversations autour de Pierre Encrevé (1939-2019) et de la création de l’INHA

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le mercredi 6 avril à 14:00

Pierre Encrevé a été l’un des principaux artisans de la naissance de l’Institut national d’histoire de l’art. Connu d’abord comme linguiste, celui-ci était aussi devenu un historien de l’art réputé, en particulier grâce à son travail sur l’œuvre de Pierre Soulages. Convaincu de la nécessité de développer la recherche en histoire de l’art, de la doter des moyens concrets qui lui faisaient par trop défaut et d’assurer mieux sa diffusion au bénéfice de tous les citoyens, il rédigea, avec l’aide d’Emmanuel Hoog, un rapport définissant les modalités de création et d’exercice d’un Institut international d’histoire des arts, remis en octobre 1992 à Lionel Jospin et Jack Lang, alors ministres de l’Éducation nationale et de la Culture. C’est notamment sur la base de ce rapport que fut finalement pris en 2001 le décret créant l’Institut national d’histoire de l’art, qui avait été préparé par Pierre Encrevé quand celui-ci était conseiller au cabinet de Catherine Trautmann, ministre de la Culture de 1997 à 2000. Pierre Encrevé avait su trouver le temps et l’énergie pour devenir historien de l’art, tant était grande sa passion pour les arts visuels. Son activité dans ce domaine était le résultat de sa rencontre avec deux artistes : Alfred Manessier, d’abord, qu’il fréquenta à partir de 1972 et Pierre Soulages dont il fit la connaissance en 1979. Les deux hommes développèrent une complicité et une proximité remarquables, dont témoignent les nombreux textes écrits par Pierre Encrevé sur tous les aspects de l’œuvre du premier et les expositions qu’il lui consacra. Cette série de conversations rendra hommage à Pierre Encrevé. Seront évoquées ses vies multiples, de l’histoire de l’art à la linguistique, ses amitiés artistiques et littéraires, ainsi que son rôle décisif dans la création de l’INHA.

Conversation

