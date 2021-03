Barcelona Llibreria Jaimes Barcelona Conversations autour de « La noche de la verdad de Albert Camus » Llibreria Jaimes Barcelona Catégorie d’évènement: Barcelona

**La noche de la verdad: Los artículos de Combat (1944-1949)**. Los textos que dieron a conocer al premio Nobel Albert Camus y le hicieron emerger como un líder moral e intelectual.

– Hélène Rufat (Présidente de l’AEC)

– Mª Teresa Gallego (Traductrice)

– María Santos-Sainz (Professeur de journalisme à l’Université de Bordeaux, et membre de l’AEC)

– André Abbou (Professeur émérite de linguistique appliquée à l’Université de Paris, et membre de la SEC)

– Montse Porta (Llibreria Jaimes)

Entrée libre, sur inscription

