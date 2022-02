Conversation, Valère Novarina et Cyrille Noirjean URDLA Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

« L’Inquiétude rythmique », une exposition de [Valère Novarina](https://novarina.com/) à [URDLA](https://urdla.com/) croise et articule plusieurs dimensions de notre histoire. Ce sont d’abord des liens ataviques avec le théâtre et plus spécifiquement, à Villeurbanne, avec le [TNP](https://www.tnp-villeurbanne.com/). Aussi la présence de Valère Novarina comme auteur du « [Le jeu des ombres](https://www.tnp-villeurbanne.com/manifestation/le-jeu-des-ombres/) » que Jean Bellorini met en scène offrait une occasion de manifester des liens anciens qui ont traversé les générations et de participer au centenaire du TNP. URDLA vous invite à assister à un temps de conversation entre l’artiste Valère Novarina et Cyrille Noirjean, directeur d’URDLA, jeudi 10 mars à partir de 18 heures 30, à URDLA. Conversation avec Valère Novarina et Cyrille Noirjean, jeudi 10 mars à partir de 18 heures 30 URDLA 207, rue Francis-de-Pressensé, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

