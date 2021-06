Concarneau Musée de la Pêche Concarneau, Finistère Conversation spontanée Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Conversation spontanée

Musée de la Pêche, le samedi 3 juillet à 18:00

Musée de la Pêche, le samedi 3 juillet à 18:00

_Rendez-vous dans les salles du musée._

Gratuit et ouvert à tous.

Quelques membres de l’association des Amis du Musée de la Pêche vous présentent un objet ou une sélection d’objets de la collection… N’hésitez pas à les solliciter ! Musée de la Pêche 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Concarneau Finistère

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

