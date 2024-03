Conversation partagée : Les faux souvenirs Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes, vendredi 5 avril 2024.

Conversation partagée : Les faux souvenirs Dans le cadre du festival IDÉAL du Théâtre Universitaire, avec Marion Solange-Malenfant, autrice et comédienne, et Fabienne Colombel, maître de conférence en psychologie cognitive. Vendredi 5 avril, 15h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Sur inscription

Dans le cadre du festival IDÉAL du Théâtre Universitaire

Avec Marion Solange-Malenfant, autrice et comédienne, et Fabienne Colombel, maître de conférence en psychologie cognitive

À travers le croisement de l’expérience artistique et connaissances scientifiques, le fonctionnement de la mémoire et les conséquences des fictions sur nos vies seront questionnées. Cette conversation explorera les territoires interstitiels qui surgissent entre mémoire et faux souvenirs, entre passé et futur.

Rencontre suivie d’un échange avec le public.

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire