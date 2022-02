Conversation musicale autour du Choro Casa Consolat, 4 février 2022, Marseille.

Conversation musicale autour du Choro

Casa Consolat, le vendredi 4 février à 21:00

On reprend nos concerts du vendredi soir 21h00 ! Et si on le peut c’est parce que le concert sera ASSIS ! JAUGE DE 50 PERSONNES ! Vendredi 4 février à 21h : Duo Seba Yahia et Gabriel Marques – Conversation musicale autour du Choro Seba Yahia et Gabriel Marques partagent la passion du choro, la musique instrumentale Brésilienne. Ils proposent une soirée en deux parties : Tout d’abord une conversation musicale autour de cette forme d’art au cours de laquelle ils évoqueront l’aspect musical mais aussi les codes de jeu, la communication qui se noue entre les pratiquants lors de l’éxécution du répertoire ainsi que l’aspect social et relationnel propre à cette musique. En deuxième partie de soirée ils proposeront aux pratiquants qui le souhaitent une roda de choro acoustique et conviviale pour partager ce moment de plaisir avec les amis et le public présent. Apéro dès 19h Infos pratiques : 1 Rue Consolat, 13001 Marseille Concert 21h00 Entrée à prix libre – prix conseillé 5€ Restauration sur place dès 19h CONCERT ASSIS ET JAUGE DE 50 PERSONNES

prix libre (prix conseillé 5€)

♫♫♫

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T21:00:00 2022-02-04T23:30:00