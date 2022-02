Conversation marchée avec Nathalie Blanc Marseille 14e Arrondissement Marseille 14e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 14e Arrondissement

Conversation marchée avec Nathalie Blanc Marseille 14e Arrondissement, 13 mai 2022, Marseille 14e Arrondissement. Conversation marchée avec Nathalie Blanc Marseille 14e Arrondissement

2022-05-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-13 17:00:00 17:00:00

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 14e Arrondissement Les Conversations marchées invitent des scientifiques, écologues, botanistes, naturalistes… À éclairer notre regard.

Elles nous donnent à voir et à comprendre ce qui constitue nos paysages de proximité, les enjeux qui les traversent et en quoi ils participent d’un écosystème.



Cette promenade s’inscrit dans un programme de 5 ans du projet européen Nature 4 City Life (2017-2022) qui veut favoriser une meilleure intégration de la nature dans le projet urbain dans un contexte de changement climatique. MOOC appliqué – conversation marchée avec la géographe Nathalie Blanc. Les Conversations marchées invitent des scientifiques, écologues, botanistes, naturalistes… À éclairer notre regard.

Elles nous donnent à voir et à comprendre ce qui constitue nos paysages de proximité, les enjeux qui les traversent et en quoi ils participent d’un écosystème.



Cette promenade s’inscrit dans un programme de 5 ans du projet européen Nature 4 City Life (2017-2022) qui veut favoriser une meilleure intégration de la nature dans le projet urbain dans un contexte de changement climatique. Marseille 14e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 14e Arrondissement Autres Lieu Marseille 14e Arrondissement Adresse Ville Marseille 14e Arrondissement lieuville Marseille 14e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 14e Arrondissement Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-14e-arrondissement/

Conversation marchée avec Nathalie Blanc Marseille 14e Arrondissement 2022-05-13 was last modified: by Conversation marchée avec Nathalie Blanc Marseille 14e Arrondissement Marseille 14e Arrondissement 13 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône