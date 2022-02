Conversation marchée avec Bertrand Vignal Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Les Conversations marchées invitent des scientifiques, écologues, botanistes, naturalistes… À éclairer notre regard.

Elles nous donnent à voir et à comprendre ce qui constitue nos paysages de proximité, les enjeux qui les traversent et en quoi ils participent d’un écosystème.



Cette promenade s’inscrit dans un programme de 5 ans du projet européen Nature 4 City Life (2017-2022) qui veut favoriser une meilleure intégration de la nature dans le projet urbain dans un contexte de changement climatique. MOOC appliqué – conversation marchée avec le Collectif SAFI et le paysagiste Bertrand Vignal (parc inondable des Aygalades/Euroméditerranée) Les Conversations marchées invitent des scientifiques, écologues, botanistes, naturalistes… À éclairer notre regard.

