.Tout public. payant tarifs 5, 9 ou 12€ (c’est vous qui choisissez !) On se lance ? Oui mais comment ? Oui mais pourquoi ? Avec Matthieu Gary, Sidney Pin et la poétesse funambule Marion Collé, on prends le temps de se rencontrer, d’échanger, de réfléchir ensemble autour de la thématique de la CoOP : « on se lance ? » Un espace chaleureux et ouvert avec la compagnie. Comment écrire à partir d’une expérience physique ? Comment mettre en jeux les rapports qui se jouent dans les pratiques dites risquées ? Où en sommes nous de nos peurs ? Et de notre courage ? On se lance ? On ne se lance pas ? Vous avez des questions ? La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/conversation-volte-cirque-marion-colle 01 47 00 25 20 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1224&lng=1

