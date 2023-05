[conversation] La fête comme dissensus • le carnaval La Maison des métallos, 20 juin 2023, Paris.

Le mardi 20 juin 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

tarifs libres 5, 9 ou 12€ (c’est vous qui choisissez !)

durée 2h

Confettis, serpentins et revendications ? De Rio de Janeiro à Dunkerque, le carnaval est tout autant une forme festive et artistique que contestataire et politique. Incarnation populaire de l’inversion des rôles, quelles traces de l’aspect subversif originaire de cette fête reste-t-il aujourd’hui ?

Art total, populaire, ancestral … Le carnaval, c’est le mélange de tout et de tous·tes, une utopie concrète et joyeuse. Dans cet espace politique, autonome et temporaire, les rôles sociaux s’inversent et offrent à voir les luttes qui parcourent les corps et les esprits.

Cette conversation entre la circographe* Maroussia Diaz Verbeke et le philosophe Bastien Gallet sera l’occasion de revenir sur les origines de cette impertinente tradition et de ce qu’elle dit de notre rapport aux puissants, à l’espace public ou à la lutte sociale. Une exploration de ce que la fête est capable d’apporter dans les contestations d’hier et de demain. Une conversation publique qui sera agrémentée d’un tour du monde de cette tradition quasi-millénaire et parcourue d’une immersion dans les archives radiophoniques françaises des carnavals.

De la liesse brésilienne post-Bolsonaro aux impertinents chars rhénans, venez découvrir avec nos invités comment faire la fête c’est aussi faire advenir un autre monde.

avec

Maroussia Diaz Verbèke, circographe* du Troisième Cirque

Bastien Gallet, philosophe, écrivain et responsable des éditions MF

Elodie Royer, trouveuse d’archives radiophoniques françaises

* Circographie (néologisme de Maroussia Diaz Verbèke, datant de 2015, en open source) : N.f. désignant l’écriture spécifique/ la mise en scène d’un spectacle de cirque.

(cela veut aussi dire ‘’soyons fous’’ en brésilien du nord, mais c’est un hasard).

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Léon Diaz-Ronda