Conversation Intime avec Noëlle Perna alias Mado la Niçoise Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Conversation Intime avec Noëlle Perna alias Mado la Niçoise Nice, 14 février 2022, Nice. Conversation Intime avec Noëlle Perna alias Mado la Niçoise Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l’Ariane Nice

2022-02-14 – 2022-02-14 Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l’Ariane

Nice Alpes-Maritimes Nice EUR 10 10 Conversation intime, ces rendez-vous nous permettront d’appréhender le monde mystérieux des artistes. Présenté par Catherine Ceylac. contact@theatredenice.org +33 4 93 13 90 90 https://www.tnn.fr/ Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l’Ariane Nice

Détails Catégories d'évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l'Ariane Ville Nice

