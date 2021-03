Miraflores Alliance Française de Lima Miraflores Conversation entre Alejandro Neyra, Ministre de la Culture du Pérou, et l’écrivain Laurent Binet Alliance Française de Lima Miraflores Catégorie d’évènement: Miraflores

Événement organisé dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie et du Bicentenaire de l’indépendance du Pérou. **19h00 :** lancement du Prix de la Jeune Littérature Latino-américaine 2021 Concours littéraire organisé par la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET) de Saint-Nazaire, l’Ambassade de France au Pérou, le Ministère de la Culture du Pérou, la Bibliothèque nationale du Pérou, les Alliances françaises du Pérou et le Hay Festival d’Arequipa. **19h20 :** conversation entre Alejandro Neyra, Ministre de la Culture du Pérou, et l’écrivain Laurent Binet Avec la participation de MM. Alejandro Neyra, Ministre de la Culture du Pérou, Marc Giacomini, Ambassadeur de France, Ezio Neyra, Directeur de la Bibliothèque nationale du Pérou, Laurent Binet, auteur de « Civilizations », Patrick Deville, écrivain et directeur littéraire de la MEET, Nicolas Mezzalira, Directeur général de l’Alliance française de Lima, et de Mme Ángela Delgado, Directrice du Hay Festival d’Arequipa.

Cet événement sera diffusé via Facebook Live par la Bibliothèque nationale du Pérou, le réseau des Alliances françaises du Pérou et l’Ambassade de France au Pérou.

2021-03-20T19:00:00 2021-03-20T20:30:00

