Conversation en gascon 2021-06-25 17:30:00 – 2021-06-25 17:30:00 Médiathèque Allée des Arènes

Soustons Landes Soustons Très ludique, cet atelieroffre la possibilité à chacun de discuter en groupe, d'enrichir son vocabulaire ou simplement d'écouter. +33 5 58 41 53 67

