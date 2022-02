Conversation en breton Médiathèque Germaine Tillon Saint-Avé Catégories d’évènement: Morbihan

du mardi 1 mars au mardi 29 mars à Médiathèque Germaine Tillon

Amoureux de la langue bretonne ou tout simplement curieux, vous êtes invités à converser en breton ! Tout le monde est accueilli : ceux qui parlent déjà et ceux qui souhaiteraient juste écouter. Pour les gourmands, l’atelier du 1er mars aura lieu en dégustant des crêpes. Rencontre proposée par l’association Brezhoneg E Sant-Teve, qui a pour objet de faire vivre la langue bretonne à Saint-Avé. Des rencontres sont organisées à la médiathèque ou en extérieur toute l’année.

Médiathèque Germaine Tillon 1 Rue des Droits de l'Homme, 56890 Saint-Avé Saint-Avé Les Étangs Morbihan

2022-03-01T18:00:00 2022-03-01T20:00:00;2022-03-29T18:00:00 2022-03-29T20:00:00

