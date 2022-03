Conversation en basque Saint-Palais Saint-Palais Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais

Conversation en basque Saint-Palais, 5 mars 2022, Saint-Palais. Conversation en basque Saint-Palais

2022-03-05 – 2022-03-05

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais Liburuak elkarteak, solasaldi bat eskuaraz antolatzen du Amikuzeko mediatekan, hilabeteko lehen larunbat guziz, hamarretatik goiti. Solasgaiak dira euskal prentsako idazkiak, asteko berriak, bakotxaren arabera

Helduden ibiakoitzean, zatozte gurekin, gure solasaldirat.

Pass selon réglementation en vigueur. Liburuak elkarteak, solasaldi bat eskuaraz antolatzen du Amikuzeko mediatekan, hilabeteko lehen larunbat guziz, hamarretatik goiti. Solasgaiak dira euskal prentsako idazkiak, asteko berriak, bakotxaren arabera

Helduden ibiakoitzean, zatozte gurekin, gure solasaldirat.

Pass selon réglementation en vigueur. +33 5 59 65 28 72 Liburuak elkarteak, solasaldi bat eskuaraz antolatzen du Amikuzeko mediatekan, hilabeteko lehen larunbat guziz, hamarretatik goiti. Solasgaiak dira euskal prentsako idazkiak, asteko berriak, bakotxaren arabera

Helduden ibiakoitzean, zatozte gurekin, gure solasaldirat.

Pass selon réglementation en vigueur. Saint-Palais

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Palais Autres Lieu Saint-Palais Adresse Ville Saint-Palais lieuville Saint-Palais Departement Pyrénées-Atlantiques

Conversation en basque Saint-Palais 2022-03-05 was last modified: by Conversation en basque Saint-Palais Saint-Palais 5 mars 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques