Mercredi 4 janvier 2023

A la Médiathèque municipale Jean Arnal de Saint-Mathieu-de-Tréviers Mercredi 4 janvier 2023, atelier de conversation en anglais pour adultes non débutants proposé par Anne-Laurence Deman, professeure d’anglais à la retraite. 15h30 : atelier niveau « avancé »

15h30 : atelier niveau « avancé »

17h : atelier niveau « moyen » Entrée libre. Sur inscription au 04 67 84 40 96 (Médiathèque).

Médiathèque Jean Arnal

