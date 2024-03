Conversation en anglais pour adultes à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 13 avril 2024.

Conversation en anglais pour adultes à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Do you speak english ? Vous parlez anglais mais ne le pratiquez pas car vous n’avez personne avec qui le parler. Welcome to Escalier pour venir tchatcher et ça, ce n’est pas de l’anglais. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine animation@lescalier87.org

