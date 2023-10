Conversation climatique – Économie et Climat : faut-il rendre compatible l’incompatible ? » Académie du climat Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Le mardi 28 novembre 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans la prochaine Conversation climatique, venez rencontrer Eva Sadoun, entrepreneuse (cofondatrice de Lita.co et Rift), militante, et auteure (« Une économie à nous », éditions ACTES SUD).

Dans un monde qui engage déjà

des transitions sociétales, certains appellent à changer de regards, à

promouvoir une économie en adéquation avec les enjeux planétaires, c’est-à-dire

une économie à la fois écologique, sociale, juste et durable. Mais avec une

vision de l’économie, traditionnellement productiviste et axée sur la

performance, quelle est la compatibilité avec les objectifs écologiques ?

Face à une économie qui détruit sans passer à la caisse, quelles

transformations sont devenues absolument nécessaires et lesquelles sont encore

possibles pour conjuguer Climat et Économie ?

Dans ce format de conversation franche, ouverte et décontractée : toutes les

questions sont permises, on déconstruit ensemble les aprioris et les infox, on

affirme et on échange pour apprendre et comprendre les enjeux du changement

climatique. Cette

conversation climatique aura lieu dans la salle des fêtes de l’Académie du

climat, le 17 octobre à 18h30.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : https://formulaires.paris.fr/formulaires/2828?deco=brand lettreduclimat@paris.fr https://formulaires.paris.fr/formulaires/2828?deco=brand

Jean-Yves Dogo