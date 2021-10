Dijon Les Ateliers Vortex Côte-d'Or, Dijon Conversation — Cédric Esturillo invite Stephen Salter Les Ateliers Vortex Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Cet évènement est la neuvième édition d’une série de conversations invitant à porter un regard nouveau sur la pratique des artistes et leurs préoccupations. Créant la rencontre entre des artistes et des professionnels de différents domaines, ces discussions traduisent la volonté de rendre visible les questionnements des artistes, au delà du champ de l’art, et de permettre à tous les publics de partager ces réflexions, leurs interrogations. À la suite de ce moment, il vous sera proposé un verre, afin de laisser la possibilité à chacun•e de prolonger la discussion de manière informelle. Les Ateliers Vortex 71-73, rue des rotondes 21000 DIJON 09 72 43 68 71 [contact@lesateliersvortex.com](mailto:contact@lesateliersvortex.com)

Événement gratuit, sur inscription : https://forms.gle/An6iAZ4NsNZCrBsq6

Pour le dernier jour de son exposition, Cédric Esturillo invite Stephen Salter, documentaliste lyonnais, historien de formation spécialiste en médiévalisme.

2021-10-02T16:00:00 2021-10-02T18:30:00

