Conversation avec Nina Santes, artiste associée et Olivier Schefer, auteur et philosophe —————————————————————————————- ### Samedi 21 mai, 19h30 au CCNO — Gratuit, sur réservation Dans le cadre du spectacle de Nina Santes, “République Zombie”, Olivier Schefer, écrivain et philosophe, interviendra à la fin de la représentation pour organiser un débat avec le public qui sera amené à réagir au spectacle, en se saisissant de l’espace de parole ainsi ouvert. Quand le théâtre est ou redevient agora : lieu de pensée sensible, politique et esthétique. Sans préjuger des questions soulevées, les axes suivants pourront être au cœur des discussions : origine coloniale de la figure du zombie et déplacements contemporains ; enjeux de la monstruosité (Frankenstein, Golem) ; culte des mystères et des morts, de la terre et des enfers souterrains (Dionysos, les Mystères d’Éleusis) ; vivre dans et après les ruines. ☺ Olivier Schefer est écrivain et philosophe, il enseigne l’esthétique à l’Université Paris 1. Il interroge dans ses ouvrages la théorie esthétique du romantisme, ses résonances et transformations contemporaines à travers le cinéma de fantômes, de zombies et de somnambules, l’écriture fragmentaire et les traces modernes du sacré.Spécialiste du romantisme allemand, il a traduit et édité plusieurs manuscrits posthumes de Novalis. Il s’est en particulier intéressé aux figures de la « malmort », celle du zombie colonial et du deuil à travers quatre ouvrages à mi-chemin de l’essai et de la fiction. Il est également auteur de romans et de récits sur les thèmes du nocturne et de la mémoire. Il a publié plusieurs catalogues pour des artistes contemporains, Anish Kapoor, Bernar Venet, Stéphane Thidet, Evi Keller. Et dernièrement un essai sur l’œuvre de Robert Smithson. Plus d’infos : ccn-orleans.com/conversation-avec-nina-santes-et-olivier-schefer RESERVATION : En ligne ccn-orleans.com Par mail [reservation@ccn-orleans.com](mailto:reservation@ccn-orleans.com) / 02 38 62 41 00

