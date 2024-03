Conversation avec Malika BERAK (poète) et ses éditeurs Sylviane Sambor et Vincent Jacq (L’Escampette) EN PLEIN VIRAGE – Café librairie Queaux, samedi 23 mars 2024.

Conversation avec Malika BERAK (poète) et ses éditeurs Sylviane Sambor et Vincent Jacq (L’Escampette) Rencontre publique et discussion avec Malika BERAK Samedi 23 mars, 18h30 EN PLEIN VIRAGE – Café librairie Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T18:30:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T18:30:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

MALIKA BERAK, née à Angers d’une mère française et d’un père algérien, étudie l’arabe à l’institut des langues et civilisations orientales. Diplomate, elle a séjourné en Syrie, Égypte, à Jérusalem, Bahreïn, Oman ou en Tanzanie, sensible à la dignité et à la beauté sensuelle de ces peuples, comme à la misère et aux guerres qui les accablent. Mélange de lyrisme et de lucidité politique, sa poésie souvent brûlante mais traversée d’une éblouissante fraîcheur, vibre de façon singulière dans le paysage poétique contemporain.

Elle a publié en 2018 aux éditions L’Escampette : Journal d’Oman.

EN PLEIN VIRAGE – Café librairie 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MotsNotesPapilles/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@enpleinvirage.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549911518 »}, {« type »: « email », « value »: « motsnotespapilles86@gmail.com »}]

Poésie Printemps des Poètes

Malika Berak et son éditeur Vincent Jacq- cliché L’Escampette éditions