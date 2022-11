Conversation avec Mahaut Chaudouet-Delmas – Demain ne peut qu’être féministe Bazas, 17 novembre 2022, Bazas.

Conversation avec Mahaut Chaudouet-Delmas – Demain ne peut qu’être féministe

2022-11-17 19:00:00 – 2022-11-17 20:30:00

Nous sommes un collectif en formation qui souhaite, en ces temps bousculés, promouvoir des événements et actions en lien avec l’égalité entre les femmes et les hommes dans un souci d’apaisement, de dialogue et d’épanouissement entre toutes et tous.

Pour le premier évènement que nous organisons nous vous proposons une conversation avec Mahaut Chaudouët-Delmas, conseillère au Haut Conseil à l’Egalité, autour de son livre sorti le 8 septembre dernier : « Demain ne peut qu’être féministe, repenser notre société au prisme de l’égalité » (édtions de l’Aube).

Bérénice Guégan membre du collectif et ex-directrice du CIDFF des Landes dialoguera avec l’autrice, laissant par la suite une ouverture à une conversation collective.

