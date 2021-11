Conversation avec Frédérique Aït-Touati, spécialiste de littérature comparée et historienne des sciences INHA,Galerie Colbert,Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 14 décembre 2021, Paris.

Conversation avec Frédérique Aït-Touati, spécialiste de littérature comparée et historienne des sciences

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, le mardi 14 décembre à 18:30

À l’occasion de ses 20 ans, l’Institut national d’histoire de l’art réunit chercheuses et chercheurs, créatrices et créateurs afin d’interroger la place de la discipline dans le monde d’aujourd’hui, à travers une programmation dédiée durant toute l’année académique. Elle aura pour fil rouge une question : « À quoi sert l’histoire de l’art aujourd’hui ? ». Cette fois c’est Frédérique Aït-Touati, spécialiste de littérature comparée et d’histoire des sciences qui conversera avec Victor Claass, historien de l’art (INHA). **A propos de Frédérique Aït-Touati** Spécialiste de littérature comparée et d’histoire des sciences, ancienne élève de l’École normale supérieure (ENS-LSH), agrégée de lettres modernes, docteur en littérature comparée (Paris IV, 2008) et diplômée de l’université de Cambridge, elle a enseigné à l’université d’Oxford de 2007 à 2014 avant de devenir chercheur au CNRS. Ses recherches portent sur les liens entre la littérature et la science à l’âge classique. Son premier ouvrage explore les usages scientifiques de la littérature et les rapports entre fiction et savoir (Fictions of the Cosmos. Science and Literature in the Seventeenth Century, The University of Chicago Press, 2011, MLA Prize). Cette étude a également fait l’objet d’un essai en français sur le rôle de la fiction et du récit en astronomie (Contes de la Lune. Essai sur la fiction et la science modernes, Gallimard, 2011, Prix Gegner de l’Académie des sciences morales et politiques). Elle est co-autrice avec le philosophe Emanuele Coccia de Le Cri de Gaïa – Penser la terre avec Bruno Latour (Les Empêcheurs de penser en rond, 2021), a collaboré à la rédaction de Terra Forma. Manuel de cartographie potentielles (avec Alexandra Arène et Axelle Grégoire, B42, 2019), publié un ouvrage sur la représentation à l’âge classique (avec Stephen Gaukroger, Le Monde en images. Voir, représenter, savoir, de Descartes à Leibniz, Classiques Garnier, 2015) et co- dirigé un ouvrage sur la science et le récit (avec Anne Duprat, Histoires et savoirs, Peter Lang, 2012). Également metteuse en scène, elle se consacre depuis plusieurs spectacles aux imaginaires scientifiques et écologiques en scène. Avec VIRAL (#3 trilogie terrestre), spectacle conçu avec le philosophe Bruno Latour et inspiré par la pensée de la biologiste américaine Lynn Margulis, elle interroge la possibilité d’aménager une nouvelle façon de penser et d’habiter le monde, en prenant acte de la présence et de l’importance de ce qui nous terrorise depuis le début de la pandémie : les microbes et les virus, ces « invisibles créateurs du visible ». VIRAL est le troisième volet d’un triptyque qui a débuté en 2016. Les trois conférences- performances sont le résultat d’un processus de création et de recherche développé au Théâtre Nanterre-Amandiers, où Bruno Latour et Frédérique Aït-Touati font du plateau un lieu d’« essais scéniques » et d’expérimentations philosophiques. ______ Informations pratiques Mercredi 14 décembre 2021 18h30-20h00 INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation d’un pass sanitaire valide. Événement capté non retransmis en direct.

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation d’un pass sanitaire valide.

Conversation

INHA,Galerie Colbert,Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T18:30:00 2021-12-14T20:00:00