À l’occasion de ses 20 ans, l’Institut national d’histoire de l’art réunit chercheuses et chercheurs, créatrices et créateurs afin d’interroger la place de la discipline dans le monde d’aujourd’hui, à travers une programmation dédiée durant toute l’année académique. Elle aura pour fil rouge une question : « À quoi sert l’histoire de l’art aujourd’hui ? ». **Le second évènement de la programmation donnera la parole à Catherine Meurisse, illustratrice et autrice qui s’entretiendra avec l’historien de l’art et romancier Adrien Goetz (Sorbonne université)** **À propos de Catherine Meurisse** Catherine Meurisse est une dessinatrice de presse et illustratrice de livres pour enfants. Après avoir étudié les Lettres modernes à l’Université de Poitiers et l’illustration à l’école Estienne, elle complète sa formation en entrant à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. En 2005, diplomée depuis peu, elle rejoint l’équipe de dessinateurs de _Charlie Hebdo_, qui est séduite par son style de “dessin littéraire”. Elle dessine par ailleurs pour la presse adulte (_Les Echos, Libération, Marianne, Les Inrockuptibles, Psychologie magazine_…) mais aussi jeunesse (_Okapi, Wapiti_…), et illustre des livres pour enfants aux éditions Nathan Sarbacane, Bayard, Gallimard, Albin Michel. Catherine Meurisse est également l’auteure de bande dessinées : elle publie notamment en 2008 _Mes hommes de lettres, petit précis de littérature française_, une sorte de _Lagarde et Michard_ très personnel, et en 2012, Le Pont des arts, un ouvrage qui propose des petites histoires d’amitiés entre peintres et écrivains. En 2008, Catherine Meurisse est lauréate du Prix BD mensuel _Le Parisien_ et _Aujourd’hui en France_, pour _Mes hommes de lettres, petit précis de littérature française_. Elle est élue à l’Académie des beaux-arts le 15 janvier 2020 et devient la première dessinatrice de bande dessinée à devenir membre de l’Institut. _______ **Informations pratiques** Mercredi 27 octobre 18h30-20h INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation d’un pass sanitaire valide. Évenement capté non retransmis en direct.

