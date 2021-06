Carnac Musée de préhistoire de Carnac Carnac, Morbihan Conversation autour et sur le feu préhistorique Musée de préhistoire de Carnac Carnac Catégories d’évènement: Carnac

Conversation autour et sur le feu préhistorique

le samedi 3 juillet à 19:00

« Ce n’est pas l’Homme qui a inventé le feu, c’est le feu qui a inventé l’Homme ! »… Rémy Cochen, le conteur, et Cyrille Chaigneau, le médiateur scientifique vous invitent à une conversation autour et sur le feu, pour mieux comprendre sa place et son rôle dans la préhistoire de l’humanité… Démonstration de techniques préhistoriques d’allumage du feu, évocation des grands mythes liés au feu, découverte des arts du feu sont au programme, agrémentés de belles histoires de Bretagne ou d’ailleurs… 4 rendez-vous dans la soirée, à 19h00, 20h00, 21h00 et 22h00.

Entrée et placement libre, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Musée de préhistoire de Carnac Place Christian Bonnet (ex. : 10, Place de la Chapelle ; 56340 CARNAC Carnac Morbihan

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

