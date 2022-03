Conversation autour des collections Fécamp, 3 mars 2022, Fécamp.

Conversation autour des collections Les Pêcheries – Musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher Fécamp

2022-03-03 – 2022-03-03 Les Pêcheries – Musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher

Fécamp Seine-Maritime

Derrière le bref texte du cartel, que savons-nous des collections ? Petite et grande histoire, secrets de fabrication, confidences de donateurs, anecdotes… Les œuvres ont beaucoup à nous dire. Une fois par mois, les membres de l’équipe de conservation du Musée des Pêcheries vous en disent plus sur les collections. « L’engouement autour des figurines maritimes en terre cuite au XIXe siècle et les différents modeleurs dont le musée conserve des œuvres », par Nadège Sébille

Jeudi 3 mars à 18h

Les Pêcheries – Musée de Fécamp : 3, quai Capitaine Jean Recher – 76400 Fécamp

musee@ville-fecamp.fr +33 2 35 28 31 99

