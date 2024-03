Conversation au Salon autour d’une question : Le chocolat, le colonialisme … et la Suisse ? MEG Genève, jeudi 13 juin 2024.

Conversation au Salon autour d’une question:

Le chocolat, le colonialisme… et la Suisse?

Avec Letizia Gaja Pinoja et Samy Manga

Début 2024, la montée des prix du cacao met à mal les entreprises de production chocolatière du monde entier. On s’en inquiète aussi en Suisse, pays du chocolat par excellence. La fédération Chocosuisse, qui regroupe entre autres Nestlé et Lindt, exerce des pressions au sein de la politique helvétique depuis des décennies pour faciliter la fabrication et la commercialisation de ce produit qui fait la fierté du pays.

Or l’histoire globale du chocolat remonte loin dans le temps. Depuis l’époque de l’esclavagisme et jusqu’à nos jours, la production du cacao se corrèle à des dynamiques d’exploitation économique, sociale et écologique qui s’exercent à l’échelle du monde dans un axe de domination Nord-Sud.

Qu’est-ce que cela signifie, aujourd’hui, pour les anciennes colonies fournisseuses d’or brun ? Et dans quelle mesure y a-t-il une conscience, en Suisse, de la violence globale à travers laquelle le chocolat national est produit ?

Présentation des invité-e-s

Letizia Gaja Pinoja est doctorante au Département d’histoire et de politique internationales au sein de l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Elle s’intéresse au passé colonial helvétique par le biais de l’histoire du chocolat suisse. Grâce à ses recherches d’archives, elle contribue à mettre en lumière des facettes souvent ignorées des récits historiques qui ont façonné le paysage culturel de la nation. Elle est aussi active dans l’étude des questions contemporaines reliées au racisme en Suisse et plaide en faveur de l’utilisation de l’histoire coloniale du pays comme outil de lutte anti-raciste.

Samy Manga est écrivain, ethno-musicien, sculpteur et militant écologiste camerounais. En qualité d’éco-poète, il promeut une écriture verte en faveur de l’écologie et de la biodiversité. Il est par ailleurs le fondateur de l’association Écopoètes International ainsi que directeur artistique de l’espace culturel ArtViv Projet à Lausanne. Ses dernières publications sont Chocolaté (Éditions Écosociété de Montréal, 2023) et Choco Trauma (Éditions La Croisée des Chemins de Casablanca, 2024), deux livres qui expliquent et dénoncent «le goût amer de la culture du cacao». Il a gagné le Grand Prix Poésie Africaine d’Expression Française du Fipa en 2021 et a été finaliste dans d’autres compétitions littéraires en 2023 (Prix des Cinq Continents de la Francophonie, Prix Kourouma).

Les Conversations au Salon sont le cyle de conférences-rencontre de l’exposition temporaire « Mémoires. Genève dans le monde colonial »

Ce cycle a été pensé et organisé par Fabio Rossinelli.

