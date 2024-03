Conversation #2 CCM Jean Gagnant Limoges, dimanche 24 mars 2024.

Cette seconde conversation aborde la relation entre écriture, langue(s) et culture(s) des auteurs et autrices. Comment une écriture de plateau s’enracine dans une composition rythmique propre à certains pays de l’Afrique des grands lacs ou un drame conté se déploie en s’appuyant sur la culture des femmes du peuple tupuri de la région du nord du Cameroun ? La réappropria-tion d’une langue s’inscrit aussi dans un mouvement de valorisation et d’inclusion, après, souvent, une longue histoire de violences et de dépossession.

Notre humanité en perte de repères équivaut parfois à la perte du sens des mots, situation explorée par certain∙e∙s, jusqu’à réinventer une nouvelle langue.

Avec Nadale Fidine, Josué Mugisha, Mélissa Mambo Bangala, Émilie Monnet

Modération Olivier Frégaville-Gratian d’Amore

