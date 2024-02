Conversation #1 Festival les Zébrures du Printemps Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, samedi 23 mars 2024.

À 17h.

Durée 1h30.

Rencontres

Cette première conversation offre un temps d’échange avec les auteurs et autrices dont les textes nouent des rapports explicites avec le réel. Elle sera l’occasion d’échanger sur les sources de ces récits nés de drames contemporains, de situations complexes liées à l’histoire coloniale et postcoloniale ou encore des combats féministes actuels. Des histoires qui deviennent fictions théâtrales et résonnent chacune avec des esthétiques très diverses mais dans un même mouvement de réflexion critique concernant les sujets qu’ils abordent.

Informations et réservations par mail ou par téléphone (en lien). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:00:00

fin : 2024-03-23

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesfrancophonies.fr

