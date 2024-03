Conversation #1 CCM Jean Gagnant Limoges, samedi 23 mars 2024.

Conversation #1 Modération Olivier Frégaville-Gratian d’Amore Samedi 23 mars, 17h00 CCM Jean Gagnant Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:30:00+01:00

Rencontres

Cette première conversation offre un temps d’échange avec les auteurs et les autrices dont les textes nouent des rapports explicites avec le réel. Elle sera l’occasion d’échanger sur les sources de ces récits nés de drames contemporains, de situations complexes liées à l’histoire coloniale et postcoloniale ou encore des combats féministes actuels. Des histoires qui deviennent fictions théâtrales et résonnent chacune avec des esthétiques très diverses mais dans un même mouvement de réflexion critique concernant les sujets qu’ils abordent.

Avec Soeuf Elbadawi, Pamela Ghislain, Alexandra Guénin, Éric Delphin Kwégoué, Aristide Tarnagda

Modération Olivier Frégaville-Gratian d’Amore

Accessible aux personnes aveugles et malvoyantes

Prédominance du texte sur la scénographie

CCM Jean Gagnant 7 avenue jean gagnant 87000 limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05551090110 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lesfrancophonies.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/223394062857361 »}]

Rencontre autrices

© Cédric Gatillon