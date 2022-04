CONVERSACIONES – MANUEL CERVANTES Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 6 avril 2022, Bordeaux.

CONVERSACIONES – MANUEL CERVANTES

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, le mercredi 6 avril à 18:30

« Conversaciones » fait référence à sa manière de travailler, en dialogue permanent avec différents cercles de pensées, marquant une certaine ouverture et en même temps une constance dans son champ de projets. La conférence sera en anglais, suivie d’une discussion en espagnol avec traduction en direct assurée par MICHEL HARDOIN et ROBERTO DE UÑA, architectes, A6A. Le travail de Manuel Cervantes Céspedes dégage une sérénité et une poésie intemporelles. Ses projets sont simples et très généreux à la fois. On peut noter le soin du détail, les jeux des cadrages, la maîtrise des proportions, la qualité de mise en œuvre ainsi que le choix des matériaux. On remarque aussi un rapport très fort avec l’extérieur et le lien avec la végétation comme élément inhérent à l’architecture. Manuel Cervantes Céspedes est membre du Système national des créateurs d’art et de l’Académie nationale d’architecture, il a ouvert le bureau Manuel Cervantes Céspedes / Manuel Cervantes Estudio en 2004. Il est professeur à l’Université de Virginie. [[http://www.manuelcervantes.com.mx](http://www.manuelcervantes.com.mx)](http://www.manuelcervantes.com.mx)

Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Le 308 – Maison de l’Architecture, en collaboration avec l’agence d’architecture A6A, vous invite à la conférence « Conversaciones » en présence de l’architecte mexicain MANUEL CERVANTES CÉSPEDES.

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T18:30:00 2022-04-06T20:00:00