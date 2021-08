Convergence vélo itinéraire vert départ Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis – Esplanade Jean Ferrier, 19 septembre 2021, Cormeilles-en-Parisis.

Convergence vélo itinéraire vert départ Cormeilles-en-Parisis

Cormeilles-en-Parisis – Esplanade Jean Ferrier, le dimanche 19 septembre à 08:30

Le plus grand rassemblement cycliste d’ile de France, pour la première fois au départ de Cormeilles-en-Parisis. L’antenne de Cormeilles à vélo a été créée en 2021 et organise son premier départ pour converger vers l’itinéraire vert qui passera par Sartrouville, Bezons, La Garenne, Courbevoie, Neuilly, l’avenue des Ternes, le parc Monceau, et enfin la place de la Concorde. Vivez une expérience unique en roulant vers et dans Paris avec des milliers d’autres cyclistes. La Convergence est un moment de fête : nous partageons ensemble notre bonheur de faire du vélo, en s’appropriant la chaussée le temps d’une journée. Imaginez ce plaisir de rouler dans des rues libérées de la circulation automobile ! Participer à la Convergence, c’est aussi dire que l’on veut plus de place pour le vélo ! Montrons aux élus d’Île-de-France la nécessité de transformer les villes pour permettre à toutes à tous de se déplacer en sécurité.

entrée libre

Le plus grand rassemblement cycliste d’ile de France, pour la première fois au départ de Cormeilles-en-Parisis

Cormeilles-en-Parisis – Esplanade Jean Ferrier 119 Rue de Saint-Germain, 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T12:00:00