Convergence métropolitaine à vélo : Tous•tes à vélo Domaine de Bel Air, rue de Los Heros, 33185 Le Haillan Le Haillan, samedi 15 juin 2024.

Convergence métropolitaine à vélo : Tous•tes à vélo La Convergence métropolitaine à vélo : Tous•tes à vélo revient le samedi 15 juin dès 14h au départ du Domaine de Bel Air. Samedi 15 juin, 14h00 Domaine de Bel Air, rue de Los Heros, 33185 Le Haillan Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T14:00:00+02:00 – 2024-06-15T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T14:00:00+02:00 – 2024-06-15T18:00:00+02:00

La Convergence métropolitaine à vélo : Tous•tes à vélo revient le samedi 15 juin dès 14h au départ du Domaine de Bel Air.

14h : animation musicale et atelier autour du vélo

15h : départ du Haillan vers Bordeaux via un itinéraire sécurisé encadré par les associations Léon à Vélo et l’ASH Vélo.

En savoir plus : http://tousavelo.velo-cite.org/

Domaine de Bel Air, rue de Los Heros, 33185 Le Haillan rue de Los Heros, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://tousavelo.velo-cite.org/ »}] [{« link »: « http://tousavelo.velo-cite.org/ »}]

vélo Bordeaux

Vélo-cité