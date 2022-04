Convergence à vélo entre Stations Vertes Brécey Brécey Catégories d’évènement: Brécey

Brécey Manche Brécey Dans le cadre de la fête de l’Ecotourisme et à l’occasion du lancement du livret des escapades à vélos entre Stations Vertes, nous vous donnons rendez-vous à Brécey afin de tester ensemble l’escapade de Brécey à Saint-Jean-le-Thomas ! Au programme :

– 9h : RDV au camping municipal de Brécey pour un accueil café.

Signature de la charte Station Verte pour la commune de Brécey, présentation

du livret d’escapades Stations Vertes et enregistrement des participants.

– 9h30 : Départ de la balade de 35 km (aller)

1er ravitaillement : au canoë club d’Avranches

2ème ravitaillement : au centre équin de Dragey

