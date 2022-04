Convention Universtar 7 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Convention Universtar 7 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 23 juillet 2022, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Convention Universtar 7 Salle des fêtes Park an Illiz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

2022-07-23 10:00:00 – 2022-07-24 18:00:00 Salle des fêtes Park an Illiz

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 7ème édition de la Convention Universtar sous le signe du fantastique avec des vampires, zombies, créatures fantastiques et l’univers Harry Potter. Avec des animations et invités de marque. chrystellelefebvre@yahoo.fr +33 7 80 01 95 45 http://www.facebook.com/events/s/convention-universtar-7/740346403661981 7ème édition de la Convention Universtar sous le signe du fantastique avec des vampires, zombies, créatures fantastiques et l’univers Harry Potter. Avec des animations et invités de marque. Salle des fêtes Park an Illiz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Autres Lieu Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Adresse Salle des fêtes Park an Illiz Ville Saint-Thégonnec Loc-Eguiner lieuville Salle des fêtes Park an Illiz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Departement Finistère

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thegonnec-loc-eguiner/

Convention Universtar 7 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 2022-07-23 was last modified: by Convention Universtar 7 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 23 juillet 2022 finistère Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère