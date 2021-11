Convention Numérique En Commun[s] NEC91 Université Evry-Val-d’Essonne, 25 novembre 2021, Évry.

Jeudi 25 novembre 2021, Evryware, Siana et un comité de pilotage local organisent un événement exceptionnel, un « Numérique en Commun[s] », à la Mairie d’Evry-Courcouronnes et à l’Université d’Évry Val d’Essonne, qui jouxte la mairie. Cet événement vise à réunir une large communauté pour : 1. construire ensemble les outils partagés de l’inclusion numérique, 2. penser les évolutions des usages numériques, 3. structurer une gouvernance et des systèmes vertueux au service des territoires et de celles et ceux qui y vivent. Site officiel : [https://numerique-en-communs.fr/](https://numerique-en-communs.fr/) La matinée sera dédié aux dispositifs de l’inclusion numérique, mis en œuvre par des acteurs régionaux qui présenteront : Le déploiement des Pass numérique, des Aidants Connect, des Conseillers Numériques, des FabLabs et Tiers lieux… L’après-midi, sera plus particulièrement consacrée à des ateliers de partage d’expériences entre des acteurs locaux autour de : L’Insertion-Formation-Emploi, le numérique durable, les Tiers-Lieux en milieu rural, l’e-parentalité et les modalités d’animation des réseaux… Accueil dès 9h00 en mairie d’Evry-Courcouronnes, puis ouverture des travaux à 10h30 à l’Université d’Evry – Bâtiment Maupertuis Rendez-vous sur [https://numerique-en-communs.fr/nec-essonne-2021/](https://numerique-en-communs.fr/nec-essonne-2021/) pour découvrir le programme et vous inscrire. L’Équipe NEC91

Université Evry-Val-d’Essonne 23 Bd François Mitterrand, 91000 Évry-Courcouronnes Évry Essonne



