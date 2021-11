Convention LUCIE 2021 Ground Control – Paris, 30 novembre 2021, Paris.

Convention LUCIE 2021

Ground Control – Paris, le mardi 30 novembre à 09:30

Climat, biodiversité : comment accélérer la transformation des modèles économiques ? ———————————————————————————— Si 2020 a rimé avec prise de conscience, 2021 marque un grand tournant ! Nous assistons à une mobilisation sans précédent pour la transition écologique de la part de l’État, des entreprises, des associations, des collectivités et des citoyens. Cependant pour répondre à l’enjeu climatique et à l’effondrement de la biodiversité, il est urgent d’agir pour inventer des modèles économiques compatibles avec les limites planétaires. Avec la Trajectoire 2030, les 900 membres de la Communauté LUCIE se sont fixés des objectifs ambitieux pour répondre à ces enjeux et avoir un impact positif sur l’environnement et la Société. Rendez-vous le 30 novembre 2020 à la Convention LUCIE avec une matinée de tables rondes sur le climat et la biodiversité et une après-midi pour passer à l’action à travers des ateliers thématiques. Les membres de la Communauté et les partenaires de LUCIE bénéficient de réduction, écrivez-nous à [[communication@agence-lucie.com](mailto:communication@agence-lucie.com)](mailto:communication@agence-lucie.com) pour en savoir plus !



L’événement annuel de la Communauté LUCIE

Ground Control – Paris 81 rue du charolais Paris Quartier de Bercy Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T09:30:00 2021-11-30T17:30:00