Convention Internationale de la flûte Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, Aix-en-Provence.

Convention Internationale de la flûte

380 Avenue Mozart Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

2022-10-26 – 2022-10-30

Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

EUR 10 30 Des concerts, des master-classes, des conférences, des ateliers, des expositions et bien d’autres activités… Avec notamment 5 concerts qui se dérouleront en soirée (à partir de 20h30) avec les plus grands flûtistes mondiaux (Emmanuel Pahud, Philippe Bernold, Alexis Kossenko, Patrick Gallois, Juliette Hurel…)



// Programmation du soir //



● Le 26 octobre à 20h30 : concert d’ouverture avec Emmanuel Pahud et Philippe Bernold (flûte), Fuminori Tanada (Piano)

● Le 27 octobre à 20h30 : Musique Baroque Française avec Rachel Brown, Alexis Kossenko, Jean-Pierre Pinet, Valérie Balssa, Alice Szymanski (Flute), Juan Manuel Quintana (Viole de Gambe)

● Le 28 octobre à 20h30 : la flûte de l’orchestre a la scène avec Philippe Pierlot, Juliette Hurel, Patrick Gallois, L’orchestre De L’Opéra de Toulon, Direction : Philippe Bernold

● Le 29 octobre à 20h30 : Concert Musique de Chambre avec Jean Ferrandis, Trio Goldberg, Trio Zerline, Virginie Robinot, Quintette à Vent du Conservatoire d’Aix-en-Provence

● Le 30 octobre à 18h : Concert de Clôture – Belle Époque avec Jean-Louis Beaumadier, Ransom Wilson, Kazunori Seo

Cet événement, organisé pour la 1ére fois en PACA, rassemble les plus grands flûtistes du monde entier, et permettra à tous les amoureux de la flûte et mélomanes de partager des moments intenses durant 4 jours de fête au Conservatoire

Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-13 par