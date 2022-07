Convention inter-régionales groupe VYV

Convention inter-régionales groupe VYV, 15 novembre 2022, . Convention inter-régionales groupe VYV



2022-11-15 – 2022-11-15 Le groupe réunit ses collaborateurs pour une réunion de travail inter-régionale. Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. https://www.groupe-vyv.fr/ Le groupe réunit ses collaborateurs pour une réunion de travail inter-régionale. dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville