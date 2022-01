Convention Geek Unchained Mulhouse, 25 juin 2022, Mulhouse.

Convention Geek Unchained Mulhouse

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-26 19:00:00

Mulhouse Haut-Rhin

EUR Jeux vidéo, pop culture, mangas, Harry Potter ou Star Wars, figurines, jeux de plateau… Pendant 2 jours, le Parc Expo ouvre ses portes à cet univers où il réunit exposants et curieux. Vous l’aurez compris la convention « Geek Unchained » est LE rendez-vous des passionnés !

Pendant un week-end, profitez de concerts, de concours de cosplay, du freeplay, du retrogaming, et beaucoup d’autres animations ! En plus de ce programme déjà très riche de nombreux invités venus du monde du gaming et du cosplay vous donnent rendez-vous lors de la Geek Unchained de Mulhouse.

+33 3 89 46 80 00

Jeux vidéo, pop culture, mangas, Harry Potter ou Star Wars, figurines, jeux de plateau… Pendant 2 jours, le Parc Expo ouvre ses portes à cet univers où il réunit exposants et curieux. Vous l’aurez compris la convention « Geek Unchained » est LE rendez-vous des passionnés !

Pendant un week-end, profitez de concerts, de concours de cosplay, du freeplay, du retrogaming, et beaucoup d’autres animations ! En plus de ce programme déjà très riche de nombreux invités venus du monde du gaming et du cosplay vous donnent rendez-vous lors de la Geek Unchained de Mulhouse.

Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-01-26 par