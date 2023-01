CONVENTION FLASH TATTOO Sarrebourg Sarrebourg TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG Sarrebourg Catégories d’Évènement: 57400

2023-02-04 10:00:00 – 2023-02-04 20:00:00

57400 Sarrebourg Cette convention est organisée par l’association M.T.D.C et Melo Tatoo, au profit de l’association L’île aux câlins (MAM Abreschviller). Venez vous faire tatouer ou vous faire poser un piercing ! Restauration, buvette sur place. Un programme d’animation est prévue dans l’après-midi et soirée : atelier jonglerie, spectacle de feu, concert et after DJ +33 6 33 06 62 81 Sarrebourg

