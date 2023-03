Convention Fitness Salles des Fêtes de Givry Givry Catégories d’Évènement: Givry

Saône-et-Loire 15 15 EUR Convention Fitness ouvert à tous ! Licenciés et non licenciés 15 € – à partir de 14 ans

Samedi 18 Mars 2023 9h à 18h Salle des Fêtes de Givry

Programme :

9h30 – Pound avec Valérie Verbrugghe

10h30 – Kuduro’Fit avec Stéphanie Bedin

11h30 – Strong by Zumba avec Raphaël Peauroux

12h30 – Repas tiré du sac

14h – Initiation Bachata avec Stéphanie Chagnon

15h – Zumba Party avec vos 4 animateurs préférés saoneetloire@comite-epgv.fr +33 3 85 48 34 94 https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-epgv-de-saone-et-loire Salles des Fêtes de Givry 14 Rue de Cluny Givry

