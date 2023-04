Convention du raté du ratable et du pas encore raté Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: île de France

Convention du raté du ratable et du pas encore raté Le Carreau du Temple, 29 avril 2023, Paris. Le samedi 29 avril 2023

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit Entrée libre Dans le cadre de la 16e édition du festival Rencontre des Jonglages, la compagnie Ea Eo invite les jongleur·euse·s débutant·es ou confirmé·es à assister à la troisième édition de la Convention du raté, du ratable et du pas encore raté ! Au cœur de la Halle, la convention rassemble des jongleurs.euses pour des ateliers de jonglage en continu et ouverts à tous les publics. Il y aura notamment les 1er championnats du monde de gestion de drop (la chute), des workshops… À 19h30, Morgan Cosquer de la Cie Endogène jouera sa nouvelle pièce et solo UmWelt. En partenariat avec la Maison des Jonglages, scène conventionnée La Courneuve / 16e édition du festival Rencontre des Jonglages Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Contact : https://weez.li/YP254Z3X 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/YP254Z3X

