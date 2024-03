CONVENTION DU DISQUE DE TOULOUSE Parc Technologique du Canal Toulouse, lundi 1 avril 2024.

Ce rendez-vous incontournable, annonce le début du printemps, accueille comme chaque année les passionnés de culture musicale sous toutes ses formes, au son feutré des classiques distillés par les DJs.

Au menu de cette 21e édition des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et produits dérivés proposés par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associatifs… et quelques surprises !

Toute la journée, vous pouvez déambuler parmi des dizaines de boutiques éphémères dans le cadre accueillant du Bikini et profiter de son patio, sa piscine, ses 2 bars et son espace restauration. 33 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@lebikini.com

