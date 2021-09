Strasbourg ARES Bas-Rhin, Strasbourg Convention Don des Dragons 2021 – 19e édition ARES Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Convention Don des Dragons 2021 – 19e édition ARES, 3 décembre 2021, Strasbourg. Convention Don des Dragons 2021 – 19e édition

du vendredi 3 décembre au dimanche 5 décembre à ARES

Bonjour à vous, Le Don des Dragons revient cette année ! Nous vous donnons rendez-vous du 3 au 5 décembre 2021 pour cette 19e convention placée sous le signe de “Conan le Barbare” et de la Sword & Sorcery. Bloquez ces dates dans votre calendrier. Cette année, la convention se déroulera à l’Ares et sur discord. Pour rappel : le Don des Dragons est une convention de jeux dont l’intégralité des bénéfices sont reversés au Téléthon (tombola, ticket d’entrée …). Nous vous proposons, tout au long du week-end un ensemble d’animations sur le thème des jeux, sous toutes ses formes, pour tout public et pour tout âge : jeux de société, jeux traditionnels, jeux de rôles, jeux vidéo, jeux de figurines, jeux pour enfants, tournoi de cartes, tombola, soirée enquête et initiations aux jeux…

5 euros la journée, 9 euros le week-end

Convention de jeux en faveur du Téléthon ARES 10 Rue d’Ankara, 67000 Strasbourg Strasbourg Esplanade Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T19:30:00 2021-12-03T23:59:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T23:59:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu ARES Adresse 10 Rue d'Ankara, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville ARES Strasbourg