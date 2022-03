Convention de Tatouage Saint-Sauveur-de-Meilhan Saint-Sauveur-de-Meilhan Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Sauveur-de-Meilhan

Convention de Tatouage Saint-Sauveur-de-Meilhan, 21 mai 2022

2022-05-21

14 tatoueurs venant de plusieurs régions seront présents.

Concert de 14h à 22h le samedi 21 mai.

Restauration (3 Food-truck) sur place.

