2022-09-17 – 2022-09-18

5 8 L’occasion de retrouver les tatoueurs locaux et régionaux qui se feront un plaisir de proposer des séances de tatouages sur place. Des artistes nationaux seront également présents.



La marraine de cette première édition, Cynthia Sersen – Miss Inked, se prêtera au jeu des photos et séances de dédicaces.



Samedi à 20h : Le groupe de reprises pop-rock « BlackBall8 » se produira sur scène.



Buvette et restauration sur place.

Martigues’Ink s’installe pour la première fois à Martigues ! Concerts, séances de dédicaces, artistes tatoueurs, animations et DJ.

teamevents13tattoo@gmail.com +33 7 65 89 71 80

