Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains, Calvados Convention de sport, Step et Aérodance Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains

Calvados

Convention de sport, Step et Aérodance Arromanches-les-Bains, 30 octobre 2021, Arromanches-les-Bains. Convention de sport, Step et Aérodance Salle des Fêtes 7 place du 6 juin 1944 Arromanches-les-Bains

2021-10-30 16:00:00 – 2021-10-30 17:00:00 Salle des Fêtes 7 place du 6 juin 1944

Arromanches-les-Bains Calvados Arromanches-les-Bains Convention de sport, Step & Aero Dance (niveau intermédiaire), par le coach Nizar, en collaboration avec Arromanches Loisirs Culture.

1 cours 5€

2 cours 8€

*Gratuit pour les arromanchais. Pensez à réserver…

Pass Sanitaire demandé Convention de sport, Step & Aero Dance (niveau intermédiaire), par le coach Nizar, en collaboration avec Arromanches Loisirs Culture.

1 cours 5€

2 cours 8€

*Gratuit pour les arromanchais. Pensez à réserver…

Pass Sanitaire demandé freestyle.infos@gmail.com Convention de sport, Step & Aero Dance (niveau intermédiaire), par le coach Nizar, en collaboration avec Arromanches Loisirs Culture.

1 cours 5€

2 cours 8€

*Gratuit pour les arromanchais. Pensez à réserver…

Pass Sanitaire demandé Salle des Fêtes 7 place du 6 juin 1944 Arromanches-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-11-04 par Calvados Attractivité

Détails Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains, Calvados Autres Lieu Arromanches-les-Bains Adresse Salle des Fêtes 7 place du 6 juin 1944 Ville Arromanches-les-Bains lieuville Salle des Fêtes 7 place du 6 juin 1944 Arromanches-les-Bains