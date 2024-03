Convaincre avec son cv et sa lettre de motivation Maison des Associations et de l’Emploi Versailles, jeudi 4 avril 2024.

Convaincre avec son cv et sa lettre de motivation Atelier pour les cadres et jeunes diplômés Jeudi 4 avril, 10h00 Maison des Associations et de l’Emploi sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T10:00:00+02:00 – 2024-04-04T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T10:00:00+02:00 – 2024-04-04T12:30:00+02:00

Vous avez un projet professionnel clair et vous voulez rédiger le CV et la lettre de motivation qui vont vous permettre d’être reçu en entretien ? Vous voulez être mis en relation avec des recruteurs grâce à votre Profil Apec ? En 3h de mises en situation et de conseils, vous construisez un CV, une lettre ou un Profil Apec efficaces.

Lors de cet atelier, vous allez :

Tester l’impact de votre candidature (CV, lettre, Profil Apec) dans le contexte de votre choix :

Réponse à une offre d’emploi

Candidature spontanée

Publication de votre Profil sur apec.fr

Maison des Associations et de l’Emploi 2 bis, place de Touraine – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 30 97 29 10 https://www.versailles.fr/318/associations-et-quartiers/vie-associative/la-maison-des-associations-et-de-l-emploi.htm https://www.facebook.com/mdaversailles/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles.fr/1469/emploi/ateliers-et-accompagnement-a-l-emploi/convaincre-avec-son-cv-et-sa-lettre-de-motivation.htm »}] La Maison des Associations et de l’Emploi un lieu municipal pour les associations versaillaises et les acteurs locaux de l’emploi.

Nos missions s’articulent autour de deux grands axes :

– Vie associative : soutenir la vie associative par l’organisation d’événements, accompagnement des porteurs de projets, formation des bénévoles, faciliter les échanges inter-associations, encourager la mise en relation entre associations et bénévoles.

– Emploi : rendre visible et lisible l’offre d’accompagnement à l’emploi (cartographies), animer le réseau des acteurs de l’emploi, organiser des ateliers et salons professionnels à destination de différents publics avec nos partenaires, favoriser l’émergence de propositions innovantes.

©